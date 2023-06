Viagens a SP triplicam para Dia dos Namorados e parada LGBTQIA+

Foram vendidas mais de 10.200 passagens de ônibus que partem nesta semana para São Paulo, momento de celebração da parada LGBTQIA+ da capital e que antecede o Dia dos Namorados. Trata-se do triplo do volume de vendas observado no mesmo período de 2022, quando cerca de 3.500 passagens foram comercializadas. Em 2023, a venda de passagens para quem vai à parada ou celebrar o Dia dos Namorados na cidade rendeu um faturamento de mais de 1 milhão de reais ao setor, com valor médio de 110 reais por venda. No mesmo período do ano anterior, o montante total foi de 400 mil reais. O dia de maior procura é domingo, 11, dia do cortejo e véspera das celebrações em casal, com quase 2 mil pessoas se dirigindo a São Paulo através de rodoviárias. Os dados são de levantamento da Quero Passagem, plataforma de venda de viagens de ônibus.

“Estamos nos preparando para essa alta demanda na venda de passagens durante esse período, pois sabemos que é uma época de grande fluxo para a capital por conta de exposições, eventos culturais, festas e manifestações sociais”, diz Lukasz Gieranczyk, CEO da Quero Passagem, frisando a importância da parada LGBTQIA+ de São Paulo, uma das maiores do mundo, para o turismo paulistano.

