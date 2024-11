Vendas do Voa Brasil cresceram 11% em outubro

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O número de trechos reservados no programa Voa Brasil em outubro foi 11% superior ao registrado em setembro, segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos. Passou de 4 500, colaborando para o número total chegar a quase 16 803 no último dia de outubro.

Uma explicação para este crescimento é que os aposentados, únicos beneficiados nesta primeira etapa do Voa Brasil, passaram a conhecer melhor o programa após intensificação da divulgação realizada pelo INSS no final de setembro.

“Foram mais de 70 destinos procurados nestes primeiros meses. É um movimento que, além de estimular a economia, permite que o aposentado possa fazer uma viagem para conhecer um neto que tenha nascido, ou rever um parente que não via há anos, ou simplesmente consiga viajar de avião para aproveitar a vida”, avalia Tomé Franca, Secretário Nacional de Aviação Civil. “O Voa Brasil é um programa que tem um papel social, que promove o acesso de brasileiros ao transporte aéreo e mais qualidade de vida para os aposentados”, afirmou.

O número total de reservas seria o suficiente para colocar no ar mais de 110 aeronaves lotadas de aposentados.