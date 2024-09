Vendas de bolas disparam 1800% antes de jogo histórico da NFL no Brasil

O primeiro jogo da NFL no Brasil, marcado para sexta-feira, 6, tem auxiliado o mercado de artigos esportivos no país. As vendas de bolas de futebol americano dispararam 1800% no primeiro semestre deste ano, como apontado por pesquisa da Cigana, empresa especializada em análise do comportamento do consumidor. Produtos relacionados ao futebol americano, em geral, apresentaram um crescimento de 24,5% nas vendas no primeiro semestre, com preponderância do segmento de vestuário no volume total. “A paixão pelo futebol americano está se consolidando rapidamente no Brasil”, diz Rafael Dias, gerente de contas da Segmenta, empresa que auxiliou na produção da pesquisa. Segundo os envolvidos no levantamento, a licença da NFL ainda é pouco explorada no segmento de brinquedos no Brasil. Globalmente, a venda de brinquedos com essa certificação movimentou 273 milhões de dólares no primeiro semestre de 2024, uma alta de 26% na comparação com o mesmo período do ano anterior.