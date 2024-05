Venda de jogadora do Corinthians entre as maiores do futebol feminino

A negociação envolvendo a zagueira Tarciane, do Corinthians, entrou para as cinco maiores vendas da história do futebol feminino. Ela se transferiu para o Houston Dash, dos Estados Unidos, por 2,6 milhões de reais. Aos 20 anos, foi a quarta negociação mais cara da modalidade. As duas primeiras também fora para o futebol norte-americano, com Racheal Kundananji saindo do Real Madrid-ESP para o Bay FC-EUA, por 4,3 milhões de reais, em 2023, e Barba Branda deixando o Shanghai Shenglin-CHI para o Orlando Pride-EUA, por 3,6 milhões de reais, também na última temporada.

O Top-5 ainda é composto pela venda de Mayra Ramirez, do Levante-ESP para o Chelsea-ING, por 2,6 milhões de reais, em 2023, e Keira Wash, do Manchester City-ING para o Barcelona-ESP, por 2,3 milhões de reais, em 2022.”Uma transferência como essa alimenta não somente os sonhos das atletas de chegarem a um ambiente digno, mas o de que esse tipo de receita extraordinária seja mais frequente, e possa ser revertido em melhorias das condições de trabalho das que aqui permanecem”, afirma Thiago Freitas, diretor da Roc Nation Sports no Brasil.

Entre essas cinco negociações, Tarciane é a única que atua na defesa. Além disso, ela superou a maior venda de uma atleta brasileira, que havia acontecido na temporada passada, com a ida da atacante Geyse do Barcelona-ESP para o Manchester United-ING, por 1,6 milhão de reais. “É um avanço gradual e todo passo precisa ser celebrado. Também acredito que o case dela poderá atrair a atenção do mercado internacional e abrir novas oportunidades para as atletas que atuam no país, além de valorizá-las”, comenta Flávia Magalhães, médica que trabalhou em todas as edições do Brasileirão feminino.