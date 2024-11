VEJA Seu Bolso: A estratégia de juros e moedas nos multimercados da JGP

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A quarta edição do programa VEJA Seu Bolso recebe Evandro Mota Nepomuceno, sócio e um dos gestores responsáveis pelas estratégias de juros e moedas nos fundos multimercados da JGP. Na conversa, Nepomuceno aborda o funcionamento da estratégia de juros e moedas dentro dos produtos multimercados da gestora — um dos aspectos mais relevantes de fundos dessa modalidade, já que constitui, junto com a mesa de renda variável, a base da gestão desses fundos. Nepomuceno explica desde a construção da tese dentro do fundo até o modelo de operação dos mercados e os temas mais importantes para o posicionamento da gestão atualmente, como a eleição americana e a agenda fiscal brasileira.