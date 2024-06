VEJA Mercado recebe Luís Moran, da EQI Research

VEJA Mercado | 3 de junho de 2024.

O IBGE vai publicar o resultado do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2024 na próxima terça-feira. O mercado espera por um avanço entre 0,5% e 1% na comparação com o trimestre anterior. O número ainda não vai contabilizar os efeitos das chuvas no Rio Grande do Sul. As projeções de crescimento da economia brasileira pararam de subir depois do episódio. A semana será marcada ainda pela publicação de dados de produção industrial no Brasil e o payroll de maio nos Estados Unidos — o relatório mensal de emprego do país que ajuda a medir a temperatura da maior economia do mundo. Diego Gimenes entrevista Luís Moran, chefe de análise da EQI Research. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

