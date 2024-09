Já é possível ver tendência global de venda de dólares, diz Gabriel Redivo

VEJA Mercado | 18 de setembro de 2024.

O presidente Lula fez um apelo aos empresários antes da provável alta de juros pelo Banco Central nesta quarta. Em encontro no Palácio do Planalto, o presidente afirmou que o Brasil estará melhor ao final de seu governo, mas que o Estado não faz tudo sozinho. “Eu preciso de vocês”, disse Lula. O presidente afirmou ainda que o mercado não esperava que a economia estivesse na situação atual e que ele só pensa em consumo porque “sem consumo, não tem indústria”. O Copom se reúne hoje e divulga no final da tarde sua decisão para a taxa Selic do Brasil. É esperado um aumento de 0,25 ponto percentual nos juros, mas o mais importante para o mercado é se haverá unanimidade ou divergência na decisão. É a primeira reunião de Gabriel Galípolo depois de sua indicação formal à presidência do Banco Central a partir de janeiro de 2025.

Nos Estados Unidos, a aposta maior ainda é a de um corte de 0,5 ponto percentual nos juros, mas a probabilidade perdeu força depois de dados do varejo e da indústria um pouco mais fortes do que o esperado.

No Brasil, o dólar engatou sua quinta sessão consecutiva em queda e fechou o dia cotado a 5,48 reais. Diego Gimenes entrevista Gabriel Redivo, sócio e diretor de gestão da Aware Investments. Ele afirma que já é possível notar uma tendência global de compra de reais e venda de dólares. Redivo diz que grandes bancos internacionais já passaram a antecipar o movimento e citou como exemplo um recente relatório do banco Goldman Sachs. Os cortes de juros nos EUA podem intensificar a tendência, mas uma piora além do esperado do déficit fiscal no Brasil pode jogar tudo por água abaixo. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

