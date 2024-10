Dívida não deve se estabilizar e perfil se torna perigoso, diz Adauto Lima

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

VEJA Mercado | 03 de outubro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quinta-feira, 3. A guerra em Israel e a escalada nos conflitos envolvendo também o Irã e o Líbano preocupam o mercado. Os preços das commodities dispararam e o petróleo voltou a ser negociado acima dos 75 dólares por barril. Esse movimento deve frustar os planos da Petrobras de reduzir os preços da gasolina e do diesel. Na semana passada, a presidente da estatal, Magda Chambriard, havia dito que os preços são avaliados constantemente e que seriam reduzidos quando possível. Ps preços chegaram a ficar 20 centavos por litro acima da chamada paridade internacional, mas a recente alta do petróleo fez essa matemática zerar novamente.

A vice-presidente da agência de classificação de riscos Moody’s afirmou em entrevista a VEJA que uma nova revisão da nota de crédito do Brasil está condicionada a cortes de gastos e a uma maior credibilidade do arcabouço fiscal. Diego Gimenes entrevista Adauto Lima, economista-chefe da Western Asset. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

