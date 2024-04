Governo Lula tem nota abaixo de 5 em termos de mercado, diz Tiago Reis

VEJA Mercado | 30 de abril de 2024.

As ações do Grupo Casas Bahia explodiram e chegaram a subir 30% durante o pregão de ontem. A companhia revelou uma proposta de recuperação extrajudicial. Dívidas de aproximadamente 4 bilhões de reais com o Banco do Brasil e o Bradesco devem ser renegociadas. A ideia é obter uma carência de até dois anos para o pagamento de juros. Analistas de grandes bancos apontam que a medida dá mais fôlego financeiro para a companhia em meio ao seu plano de transformação. O Tesouro publicou o resultado fiscal do governo central em março e o Brasil fechou o trimestre com um superávit de 19 bilhões de reais. A Vale revelou uma proposta de 127 bilhões de reais em reparação pelo desastre de Mariana (MG). Diego Gimenes entrevista Tiago Reis, fundador e CEO da Suno Research. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

