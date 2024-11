Inflação alta cria impasse ao governo no salário mínimo, diz Solange Srour

VEJA Mercado | 19 de novembro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta terça-feira, 19. A Petrobras divulgou alguns detalhes de seu plano estratégico para os próximos cinco anos que empolgaram o mercado e se mostraram menos intervencionistas do que se temia antes. A estatal propõe investimentos de 111 bilhões de dólares entre os anos de 2025 e 2029 e o pagamento de pelo menos 45 bilhões de dólares em dividendos no período e de 10 bilhões de dólares em pagamentos extraordinários. O crescimento dos investimentos deve ficar abaixo do projetado inicialmente e se dará sobretudo por causa da inflação. Os investidores temiam que a Petrobras aumentasse consideravelmente os investimentos em refino e distribuição de combustíveis.

No G20, o chanceler alemão Olaf Scholz pediu que União Europeia e Mercosul fechem um acordo comercial e que evite que países isolados travem tais acordos no futuro. Brasil e Argentina assinaram um memorando que pode permitir a importação de até 30 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia até o ano de 2030. O acordo acontece depois da saia-justa entre os presidentes Lula e Javier Milei, que protagonizaram um aperto de mãos protocolar na abertura do G20 e sequer acertaram reuniões bilaterais entre os países. Os argentinos decidiram ingressar na Aliança Global contra a Fome depois do acordo.

Na abertura dos trabalhos do G20, o presidente Lula criticou os investimentos em guerras, disse que a desigualdade leva ao ódio e afirmou que “o mundo está pior”. Diego Gimenes entrevista Solange Srour, diretora de macroeconomia do UBS Wealth Management. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

