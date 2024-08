VEJA Mercado entrevista Rafael Maciel, gestor da Inter Asset, às 10h

VEJA Mercado | 27 de agosto de 2024.

As ações da Petrobras dispararam quase 8% somente no pregão da última segunda-feira. A estatal ganhou pouco mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado em um único dia. Alguns fatores ajudam a explicar essa alta surpreendente. A Líbia mandou suspender toda a produção e exportação de petróleo por causa de disputas políticas no país. Já a guerra entre Israel e o Hezbollah no Líbano escalou e os fortes ataques entre os países aumentaram as incertezas geopolíticas e fortaleceram o petróleo. Os preços da commodity subiram 3% e voltaram a ultrapassar a marca dos 80 dólares por barril. Além disso, os analistas do banco Morgan Stanley elevaram as recomendações para as ações da Petrobras e projetam mais dividendos extraordinários aos acionistas.

Em Brasília, todos os olhos para a iminente indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central. O economista e atual diretor de política monetária do BC é disparado o mais cotado para o cargo a partir de 2025 e a indicação do presidente Lula para a sabatina obrigatória no Senado pode acontecer a qualquer momento.

Galípolo tem despistado o assunto em eventos e reiterado a posição do atual presidente Roberto Campos Neto de que todas as possibilidades estão na mesa do Copom para a próxima reunião em setembro — inclusive uma alta na taxa de juros brasileira. Diego Gimenes entrevista Rafael Maciel, gestor de renda variável da Inter Asset. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

