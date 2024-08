Meta fiscal não é responsabilidade só do governo Lula, diz André Roncaglia

VEJA Mercado | 2 de agosto de 2024.

Nem o Fed e nem o Copom foram capazes de segurar o dólar. A moeda americana disparou 1,5% e fechou o último pregão cotada a 5,73 reais, o maior patamar desde dezembro de 2021. O real é uma das moedas que mais apresentou desvalorização em 2024. Não é Olimpíada, mas a alta nos juros do Japão fortaleceu o dólar em todo o mundo e prejudicou a performance do real, isso porque o movimento diminuiu o interesse no chamado carry trade — quando investidores tentam ganhar dinheiro pegando dinheiro emprestado a juros baixos e alocando em países com juros altos.

Além disso, uma nova escalada nos confrontos no Oriente Médio voltaram a colocar a geopolítica global em xeque. Para completar, a sinalização de cortes nos juros americanos também pode ter provocado esse estresse temporário. Em outras palavras, tem investidor correndo para garantir títulos de renda fixa ainda com a atual taxa dos Estados Unidos.

No Brasil, o Ibovespa fechou o dia estagnado. Apesar do comunicado do Copom não ter mencionado a possibilidade de alta nos juros do país, o tom foi duro e o mercado aguarda a publicação da ata completa da última reunião. Diego Gimenes entrevista André Roncaglia, economista e professor da Universidade de Brasília (UNB). O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

