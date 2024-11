VEJA Mercado entrevista Marco Saravalle, da SaraInvest e Apimec

VEJA Mercado | 25 de novembro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 25. O governo federal anunciou um novo bloqueio de 6 bilhões de reais do orçamento público em 2024. A medida foi anunciada na publicação do relatório bimestral de receitas e despesas dos ministérios da Fazenda e do Planejamento. O relatório revela as mudanças nas projeções fiscais do país. Além desse bloqueio, o governo elevou em quase 8 bilhões de reais as despesas previstas com a Previdência Social. Os ministérios ainda esperam arrecadas mais de 17 bilhões de reais entre os meses de novembro e dezembro com as medidas de aumento de arrecadação aprovadas no ano passado.

O grande assunto da semana é a publicação do pacote de cortes de gastos entre hoje e amanhã. Agora vai? O ministro Fernando Haddad acredita que sim, mas não foi a primeira vez que ele estipulou uma data para o pacote. O fato é que as medidas devem economizar cerca de 70 bilhões de reais em dois anos, mas os detalhes ainda são desconhecidos. Um dos pontos mais importante é a eventual trava no aumento real do salário mínimo.

Nos mercados, a Petrobras foi o principal destaque na última sexta-feira, quando suas ações subiram 4% depois da publicação de seu plano de investimentos para os próximos cinco anos. Diego Gimenes entrevista Marco Saravalle, CEO da SaraInvest e diretor da Apimec. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

