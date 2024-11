Uma reforma da Previdência será urgente em breve, diz Jeferson Bittencourt

VEJA Mercado | 21 de novembro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quinta-feira, 21. Brasil e China assinaram 37 acordos comerciais de cooperação. As medidas envolvem a abertura de quatro mercados para produtos agropecuários brasileiros e também englobam áreas como infraestrutura, indústria, energia e mineração. O presidente chinês Xi Jinping se encontrou com o presidente Lula em Brasília e afirmou que a relação entre os países “está melhor do que nunca”. O Brasil também abriu portas para a chinesa SpaceSail, rival da Starlink do empresário Elon Musk, que está desenvolvendo um serviço de internet de alta velocidade por meio de um sistema de satélites.

Por outro lado, o presidente do Carrefour na França anunciou que não vai mais importar carne bovina do Mercosul depois de protestos de agricultores no país.

Nos mercados, a gigante Nvidia registrou receitas acima do esperado no terceiro trimestre de 2024 e obteve um lucro líquido de 19,3 bilhões de dólares no período. O mercado ainda aguarda com ansiedade a publicação do pacote de cortes de gastos pelo governo federal agora que as reuniões da cúpula do G20 se encerraram. Diego Gimenes entrevista Jeferson Bittencourt, chefe de macroeconomia do ASA e ex-secretário do Tesouro Nacional. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

