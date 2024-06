VEJA Mercado entrevista Gustavo Cerbasi, da SuperRico, às 10h

VEJA Mercado | 19 de junho de 2024.

O Copom deve manter as taxas de juros brasileiras em 10,5% ao ano nesta quarta-feira. O comitê divulga sua decisão no começo da noite e deve interromper o ciclo de cortes de juros iniciado em agosto de 2023. Todos os olhos estarão voltados para o comunicado da instituição e aos recados para o governo e o mercado. Como pano de fundo da reunião, os novos ataques do presidente Lula ao presidente do BC, Roberto Campos Neto. Lula voltou a criticá-lo publicamente e disse que o BC é “a única coisa desajustada do país”. O presidente afirmou que Campos Neto tem lado político e prejudica o Brasil, além de ter provocado ao questionar se ele “vai seguir os passos de Moro e se tornar um paladino da justiça com o rabo preso”. O dólar voltou a subir e fechou o dia cotado a 5,43 reais. O Ibovespa ainda pena para sustentar os 119 mil pontos. Os reflexos da decisão do Copom para os títulos de renda fixa e a atratividade da renda variável são alguns dos assuntos desta edição do VEJA Mercado. Diego Gimenes entrevista Gustavo Cerbasi, sócio da consultoria SuperRico e educador financeiro. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn, a partir das 10h.

