VEJA Mercado entrevista Felipe Salto, economista-chefe da Warren

VEJA Mercado | 16 de julho de 2024.

O Ibovespa atingiu a importante marca de 11 sessões consecutivas em alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira não alcançava esse feito desde meados de 2018. A valorização no período foi de aproximadamente 5%. O mercado ainda repercute o esforço da Câmara para aprovar a regulamentação da reforma tributária e a diminuição da temperatura das críticas do presidente Lula ao Banco Central. Alguns economistas entendem que há chance de cumprimento da meta fiscal do Brasil em 2024. Importante ressaltar que o governo anunciou um corte de despesas obrigatórias de aproximadamente 26 bilhões de reais para 2025. Para este ano, o governo pode entregar no máximo um déficit de 0,25% do PIB. A regulamentação da reforma tributária aprovada na Câmara ainda precisa de aval do Senado antes de ser sancionada. Um dos pontos de maior polêmica é a possível isenção de impostos da carne vermelha.

O partido Republicano confirmou a indicação de Donald Trump à disputa da presidência dos Estados Unidos. O dólar subiu e o mercado já precifica uma vitória do ex-presidente que sofreu um atentado no último final de semana. Diego Gimenes entrevista Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn, a partir das 10h.

