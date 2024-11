Pacote do governo precisa mexer em gastos estruturais, diz Carla Argenta

As bolsas europeias e os futuros americanos operam em queda antes da divulgação de dados de inflação do mês e do trimestre nos Estados Unidos. No Brasil, o pacote de gastos continua sendo o grande assunto dos investidores e economistas, enquanto aguardam a publicação dos planos do governo. A expectativa é grande, sobretudo depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a redação está pronta e que o tema foi “pacificado” junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na sequência, a peça deve circular no Legislativo, mas a votação deve ficar para 2025. Algumas especulações têm vindo à tona, e Haddad evita dar detalhes. O que agentes de mercado aguardam agora é um encontro de Haddad com Arthur Lira, presidente da Câmara, e um eventual pronunciamento.

Juliana Machado entrevista a economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta, que comenta sobre os pontos mais relevantes para os investidores e agentes de mercado em relação à peça que será apresentada pelo governo. Na opinião da economista, o mais importante será observar quais mudanças estruturais serão de fato aplicadas, porque essas sim serão as mais relevantes para a economia.

“A previdência dos militares, por exemplo, é extremamente importante nesse universo, porque tivemos a mudança da Previdência dos civis e os militares não entraram no ajuste”, afirma. “Parece que chegou a vez deles. Não sabemos os detalhes de como isso será promovido, mas estará contido no pacote de corte de gastos e é positivo porque tem uma magnitude alta, que pesa no orçamento.”

O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

