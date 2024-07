Brasil está contratando inflação para os próximos anos, diz Bruno Monsanto

VEJA Mercado | 22 de julho de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 22. Mais uma segunda-feira em que a eleição dos Estados Unidos é destaque no mercado. O presidente americano Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição e abriu espaço para uma possível candidatura de sua vice, a democrata Kamala Harris. O movimento passou a ser especulado depois do desempenho ruim de Biden em um debate e ganhou força nas últimas semanas. O mercado não esboça grandes reações à mudança na corrida eleitoral americana, mas é fato que o dólar tem sido negociado em baixa nas principais economias do mundo. As bolsas internacionais, por outro lado, sobem. A percepção de analistas e gestores é de que o fato novo tende a aumentar a volatilidade dos mercados nos próximos meses e embaralhar a disputa nos EUA, embora a candidatura do ex-presidente Donald Trump ainda seja vista como a favorita nos mercados.

No Brasil, olhos atentos para a confirmação do contingenciamento de 15 bilhões de reais do orçamento brasileiro nesta segunda. O Tesouro publica um relatório que deve confirmar a medida anunciada na semana passada pelo ministro Fernando Haddad. Novos dados de inflação e o “esquenta” do Copom também serão repercutidos no mercado ao longo da semana. Diego Gimenes entrevista Bruno Monsanto, sócio e economista da RJ+ Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

