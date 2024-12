Incertezas sobre BPC travam pacote fiscal, diz Ângelo Belitardo

VEJA Mercado | 16 de dezembro de 2024

Na última semana antes do recesso parlamentar, o Congresso se apressa para garantir a aprovação de importantes projetos da área econômica: os textos do pacote de corte de gastos, o Orçamento de 2025 e a regulamentação da reforma tributária.

Ângelo Belitardo, gestor da Hike Capital, avalia que a revisão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) tem sido a pauta mais polêmica do pacote fiscal, e contribuído para as incertezas do mercado quanto ao futuro do corte de gastos. O benefício garante um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. A proposta do governo de revisar a base de beneficiários enfrenta críticas dentro da base aliada. “Essas incertezas, somadas à alta do dólar, têm piorado as projeções de inflação”, afirma Belitardo.

No exterior, a semana também é decisiva. Na quarta-feira, o Fed se reúne para sua última reunião de política monetária do ano, com a maioria dos agentes de mercado apostando em um novo corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros — movimento que colocaria os juros americanos na faixa de 4,25% a 4,50%.

No Brasil, a semana ainda conta com a divulgação da ata do Copom, que deve trazer mais detalhes sobre a decisão de aumentar a Selic em 1 ponto percentual, para 12,25%. Além disso, o BC divulgará na quinta-feira o Relatório Trimestral de Inflação, documento que traz projeções sobre os principais indicadores da economia brasileira.

