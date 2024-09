Os setores vencedores da bolsa de valores em meio a novo nível de juros

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Ibovespa inicia o pregão desta segunda-feira sem brilho, com leve queda de 0,45%, semelhante ao desempenho dos índices americanos, que operam em leve alta, mas sem expressão. Os investidores seguem em compasso de espera de divulgações importantes durante a semana, caso da ata da última decisão de política monetária do Banco Central, que sai amanhã, e de dados de inflação e Produto Interno Bruto (PIB) nos EUA.

No VEJA Mercado, Juliana Machado entrevista Alexandre Brito, sócio e gestor da Finacap. Para ele, em meio às mudanças da política monetária americana e brasileira, alguns setores se tornam bastante atrativos, seja porque se aproveitam do fluxo estrangeiro potencial com a queda de juros lá fora, seja porque reúnem empresas mais desalavancadas, que enfrentam melhor o cenário de juros mais altos por aqui. É o caso de commodities, algumas empresas de varejo, companhias financeiras (bancos e seguradoras) e utilities (concessionárias de saneamento e energia). “Temos basicamente um terço da carteira em commodities, um terço da carteira em consumo e financeiro e um terço em utilities”, diz.

