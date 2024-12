Varejo registra queda de 0,2% em novembro, aponta Stone

Após alta em outubro, as vendas do comércio brasileiro caíram 0,2% em novembro, aponta o Índice do Varejo Stone (IVS). Em relação ao mesmo período do ano anterior, entretanto, o cenário foi positivo, com aumento de 2,9%. São consideradas as operações via cartões, voucher e Pix dentro do grupo StoneCo. “Em novembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa básica de juros (Selic) para 11,25%, alta que ocorre em cenário de aceleração da inflação. Sendo assim, é esperado que a pressão negativa da inadimplência e do serviço da dívida se torne mais elevada adiante”, comenta Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone. “Em contrapartida, o bom momento do mercado de trabalho segue sendo uma força positiva para o consumo”, finaliza Calvelli.

