Varejo mostra otimismo com a economia, mas é pragmático na estratégia

Em nova guinada, empresas do setor de consumo e varejo devem adotar modelos de gestão mais tradicionais no curto prazo, segundo a consultoria americana Russell Reynolds. O movimento global contrasta com a tendência anterior, de foco em inovação. A partir do estudo CEO Consumer Review 2023, a companhia identificou que o sentimento predominante entre executivos de todo o mundo é de otimismo cauteloso, com uma visão de longo prazo.

“Para o setor de consumo e varejo, a incerteza econômica é um estado permanente. Não é uma questão de qual será o próximo gatilho, nem de quando ela virá, mas do quanto as empresas estão preparadas para enfrentá-lo”, diz Henrique Carneiro, sócio-diretor da Russell Reynolds.

Embora a economia mundial imponha desafios, os executivos ouvidos, em geral, consideram que o mercado está mais favorável em relação aos últimos anos, especialmente com a estabilização de empregos e aumento do poder de compra dos consumidores. A fim de dar maior segurança às suas operações, os entrevistados elencaram reduções de custos e investimentos em tecnologia entre medidas cabíveis.

Siga o Radar Econômico no Twitter