Varejo de cannabis cresce 80% enquanto importações perdem força

Enquanto as importações do mercado de cannabis medicinal no Brasil desaceleram, o varejo farmacêutico registra crescimento. Entre janeiro e setembro de 2024, o faturamento das empresas do setor nas farmácias alcançou 163,3 milhões de reais, um aumento de 64% em comparação ao mesmo período de 2023.

Por outro lado, as autorizações para importação direta de cannabis medicinal apresentaram o menor crescimento desde o início da regulamentação. Entre janeiro e setembro deste ano, o aumento foi de apenas 13% em relação ao mesmo período de 2023 — muito abaixo dos crescimentos superiores a 100% registrados em anos anteriores.

Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Canabinoides (BRcann), com base em informações da Anvisa e da consultoria global IQVIA, que monitora vendas no setor farmacêutico em mais de 100 países.