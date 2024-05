Vale faz aportes em mais de 400 ações sociais via dedução fiscal em 2024

A mineradora Vale vai aportar recursos em 322 projetos culturais, esportivos e de saúde organizados pela sociedade civil, além de 117 fundos que desenvolvem ações para pessoas idosas, crianças e adolescentes, ao longo de 2024. Os repasses vão ocorrer por meio de leis federais de incentivo fiscal, que condicionam deduções de tributos pagos por empresas ao fomento a iniciativas socioculturais. No último ano fiscal, foram 474 milhões de reais alocados pela Vale através de mecanismos do tipo. Atualmente, 129 projetos na área do esporte estão sendo viabilizados, impactando mais de 70 mil pessoas. No setor cultural, são 175 projetos pelo país com patrocínio da mineradora via Lei de Incentivo à Cultura. Onze projetos voltados a pessoas com deficiência (PCDs) e sete para a atenção oncológica receberam 31,6 milhões de reais da companhia no último ano. Outros 109,7 milhões de reais foram para 47 fundos dedicados à população idosa e 70 fundos para crianças e adolescentes.