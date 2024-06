Vale doa R$ 8 milhões para reconstrução do Rio Grande do Sul

A Vale firmou o aporte de 8 milhões de reais ao Fundo RegeneraRS, idealizado pelo Instituto Helda Gerdau, para mobilizar recursos financeiros em prol da reconstrução no Rio Grande do Sul. O fundo, que teve aporte inicial de 30 milhões de reais da Gerdau e do IHG, será gerido pela Din4mo Lab e busca mobilizar um total de 100 milhões de reais, que serão usados para impulsionar iniciativas nas áreas de Educação, Apoio a Negócios, Soluções Urbanas e Habitação. Com o valor aportado pela Vale ao Fundo RegeneraRS, a iniciativa já arrecadou 38 milhões de reais. O total alocado pela mineradora em ações de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul já soma 15 milhões de reais, envolvendo articulações com diversas instituições.