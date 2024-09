Vale antecipa para outubro a posse de Gustavo Pimenta como novo CEO

A Vale (VALE3) informou, nesta sexta-feira, 21, que vai antecipar para o dia 1º de outubro a posse de seu novo executivo-chefe, Gustavo Pimenta. A previsão era de que a troca de comando ocorreria em janeiro de 2025, quando expiraria o mandato de Eduardo Bartolomeo. Com a decisão, Bartolomeo permanece no cargo até 30 de setembro.

A antecipação foi aprovada pelo conselho de administração em reunião realizada nesta sexta. No fato relevante desta noite, o conselho deseja “sucesso ao novo presidente na liderança da companhia e reitera seu apoio ao executivo.” Pimenta ingressou na Vale em 2021, atuando como diretor financeiro.

Formado em economia, o executivo conta com passagens por empresas de destaque, como o Citigroup, onde alcançou a vice-presidência, e o grupo americano de energia AES, em que atuou como diretor global de finanças. Pimenta foi eleito por unanimidade pelo conselho de administração no fim de agosto, após concorrer com outros 15 executivos de primeira linha e passar pelo crivo da Russell Reynolds, um dos maiores escritórios de recrutamento de executivos do mundo.

Em nota à imprensa, Pimenta afirmou que pretende “intensificar o diálogo com todos os nossos stakeholders e priorizando a segurança das pessoas, das operações e do meio ambiente.” Já Bartolomeo declarou que, sob o comando de seu sucessor, “a Vale seguirá firme em sua jornada rumo à liderança na mineração sustentável.”

Veja a íntegra do fato relevante divulgado pela Vale nesta sexta-feira:

Continua após a publicidade

“Em continuidade ao fato relevante de 26 de agosto de 2024, a Vale informa que o Conselho de Administração da Companhia aprovou a data de 1º de outubro para o início do mandato do próximo presidente da Vale, o Sr. Gustavo Pimenta. O Conselho de Administração deseja sucesso ao novo presidente na liderança da Companhia e reitera seu apoio ao executivo. Dessa forma, o mandato do Sr. Eduardo de Salles Bartolomeo, atual Presidente da Companhia, será encerrado em 30 de setembro.

Sob a liderança de Eduardo, a Vale conseguiu avançar significativamente em sua transformação cultural, com orientação para a segurança das pessoas e operações, para a gestão de riscos e para a integridade de ativos. Adotou um programa pioneiro de descaracterização de barragens, implementando os melhores padrões globais para a gestão das estruturas de contenção de rejeitos. Eduardo construiu bases sólidas para uma trajetória promissora da Companhia, promovendo a excelência operacional e posicionando a Vale de forma estratégica na jornada da descarbonização global. O Conselho de Administração da Vale agradece o empenho e a dedicação de Eduardo nos últimos cinco anos e lhe deseja sucesso em seus próximos desafios.”