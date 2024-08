US Media projeta expansão na América do Sul e faturamento de R$ 170 mi

Dos segmentos de mídia e publicidade, a US Media projeta um faturamento de 170 milhões de reais em 2024, 30% a mais do que os 130 milhões de reais registrados no ano passado. Trata-se do mesmo ritmo de expansão constatado em 2023. A companhia com sede em Miami, nos Estados Unidos, atingiu o resultado ao representar com exclusividade grandes marcas, como Tinder Ads, WeTransfer Advertising, e Vevo for Advertisers. O trabalho de expansão da companhia em 2024 tem como foco o fortalecimento de mercados chave, como Brasil, Colômbia e Argentina, além da estruturação de novos espaços para atuação em outros países da América do Sul, como Chile e Peru.

A US Media foi fundada em 2003 e atende mais de 300 empresas que abrangem mil marcas na América Latina, e conta com uma equipe de mais de 100 colaboradores, além de escritórios no Brasil e outros 10 mercados latino-americanos.