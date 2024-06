US$ 150 trilhões: O investimento necessário para evitar aquecimento global

O consenso entre especialistas sugere que o mundo deve limitar o aquecimento global a 1,5 / 2,0 graus Celsius para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. De acordo com dados do Charting Disruption, estudo anual de tendências de investimentos da gestora norte americana Global X ETFs, a manutenção da temperatura irá exigir um investimento de cerca de 150 trilhões de dólares de 2023 a 2050 em todas as tecnologias de transição energética, em média 5 trilhões por ano.

Ainda de acordo com o relatório, os países criam e fortalecem alternativas à base de energia nuclear, a China é o país com maior proposta no segmento, já os EUA têm a maior operação do mundo com esse tipo de energia. Em relação a reservas de matéria-prima, a Austrália tem a maior reserva de urânio do mundo, com 28% da reserva, e o Brasil aparece em sexto lugar com 5% das reservas.