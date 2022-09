Uma das principais criptomoedas, Ether mudará seu sistema em guinada verde

A segunda criptomoeda mais negociada do mundo, a Ether, passará por uma mudança substancial nos próximos dias, alterando seu método de mineração — ou seja, a maneira como é produzida. A grande motivação por trás da inovação é a promoção da sustentabilidade. Nos moldes atuais, a Ethereum — que “produz” a moeda — demanda uma quantidade expressiva de energia para ser “minerada”, com milhares de computadores realizando operações complexas. Com a substituição desse sistema pelo novo método, usuários basicamente passarão a utilizar suas moedas como garantia a fim de validar novos tokens. A empresa estima que 99% do consumo de energia envolvido no processo poderá ser poupado.

Moedas digitais tiveram um ano de fortes baixas, com a principal delas, o Bitcoin, tendo perdido 53% de seu valor desde o início de 2022. Já a Ether atualmente é cotada a 1.725 dólares, ou 8.790 reais, tendo se desvalorizado em 54% neste ano.

