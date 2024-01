Um terço das transações no Carnaval de rua é feito pelo celular

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Mercado Pago, banco digital do grupo Mercado Livre, 60% das pessoas costumam levar o celular para os bloquinhos de Carnaval. Um a cada três foliões usa o aparelho como meio de pagamento, sendo o cartão de crédito por aproximação e o Pix os líderes de uso, seguidos pelo cartão de débito por aproximação. A pesquisa foi realizada com mais de 36 mil pessoas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, neste início de ano. Entre os jovens de 18 a 29 anos, 74,5% levam o celular aos blocos. Na faixa etária entre 40 e 49 anos, apenas 59% levam os aparelhos.