Um mesmo holofote sobre dois possíveis ministros de Lula em NY

Dois ex-presidentes do Banco Central (BC), os economistas Persio Arida e Henrique Meirelles estarão lado a lado em um púlpito erguido em um hotel de Nova York, na semana que vem, para debater o futuro das finanças do país no evento Brazil Conference, organizado pelo grupo Lide — cuja cadeira de presidente do conselho é ocupada pelo ex-governador João Doria. Persio e Meirelles estão no bolsão de apostas para o comando do Ministério da Fazenda do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — Persio ocupará um cargo no governo de transição, enquanto Meirelles é visto como uma aposta para a pasta pelo mercado. Os dois palestrarão sobre “a economia do Brasil a partir de 2023” no primeiro evento que reunirá autoridades depois das eleições.