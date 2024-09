Troquei ponte aérea por leito-cama e não me arrependo, diz Tatiana Mattos

VEJA S/A | episódio 47.

A plataforma francesa de caronas BlaBlaCar foi fundada em 2003 e atua no Brasil desde 2016. Em menos de 10 anos, a operação brasileira se tornou a maior do grupo no mundo inteiro. Cerca de 30% das caronas são feitas no país. A executiva Tatiana Mattos, que lidera a operação da empresa no Brasil, é a convidada desta semana do programa VEJA S/A. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, ela revela que trocou a ponte aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo por leitos-cama em ônibus e que a experiência tem sido ímpar desde então. A executiva conta que o marketplace de passagens rodoviárias é a grande aposta da BlaBlaCar para os próximos anos. Mattos fala ainda sobre o perfil dos consumidores brasileiros, as novidades prometidas para a plataforma e as medidas de segurança para aumentar a presença de mulheres como motoristas e passageiras na plataforma. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras às 11h.

Ouça o VEJA S/A também pelo Spotify