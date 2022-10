‘Tinders’ de esquerda e direita ganham espaço com polarização acirrada

Atualizado em 10 out 2022, 18h27 - Publicado em 10 out 2022, 16h28

Por Felipe Erlich Atualizado em 10 out 2022, 18h27 - Publicado em 10 out 2022, 16h28

Em meio à crescente polarização política em escala global, relacionamentos entre pessoas com visões de mundo divergentes têm se tornado cada vez mais improváveis. Para muitos, o posicionamento político assume o lugar de principal componente de sua identidade e, portanto, se torna pré-requisito na busca de um parceiro. Nesse contexto, o mercado tenta responder com a oferta de aplicativos voltados a recortes ideológicos específicos. É o caso do The Right Stuff, voltado a conservadores americanos, e do Lefty, app brasileiro para pessoas de esquerda, ambos lançados no segundo semestre deste ano.

Nos dizeres que os aplicativos apresentam em seus portais oficiais, é possível encontrar exemplos como “Outros aplicativos de namoro foram tomados pela esquerda identitária. Reunimos pessoas com valores compartilhados e paixões semelhantes”, no caso do The Right Stuff, e “A vida é muito curta para perder tempo com pessoas incompatíveis e com pensamentos que divergem tanto dos nossos”, no Lefty. Trata-se de uma tendência de aplicativos de namoro de nicho. A Similar Souls, startup por trás do Lefty, também tem um app de namoro para pessoas veganas em seu catálogo.

O CEO da Similar Souls, Alex Felipelli, diz que a criação do aplicativo foi natural, uma vez que as pessoas já têm o costume de colocar em seus perfis as suas posições políticas. “Não queremos promover a polarização, mas sabemos que as pessoas gostam de se relacionar com quem pensa de forma parecida e estamos aqui para ajudá-las.”, diz o executivo. Por ora, o Lefty opera apenas no Brasil, mas com planos para expansão internacional.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade