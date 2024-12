Thymos Energia projeta R$ 60 bi em investimentos em data centers até 2030

A consultoria de negócios Thymos Energia projeta que os investimentos totais em infraestrutura de data centers no país cheguem a 60 bilhões de reais até 2030. O dado faz parte do estudo “Data Centers no Brasil – Perspectivas, Oportunidades e Desafios”. A consultoria destaca que o Brasil tem um ambiente de negócios dinâmico, com uma matriz elétrica composta predominantemente por fontes renováveis, com destaque para a hidráulica, eólica e solar fotovoltaica. “A energia elétrica segura, estável e de baixa emissão é um dos aspectos fundamentais na determinação da localização de um data center”, avalia Jovanio Santos, diretor de Novos Negócios da Thymos Energia.

Há diversos outros fatores para expansão de data centers no país, como a proximidade da rede elétrica, infraestrutura de TI e comunicação, capacidade de expansão, ambiente amigável de negócios, relações com a comunidade, segurança geopolítica e temperatura externa.