Thomson Reuters aposta em IA e Brasil não fica de fora

A Thomson Reuters, empresa canadense de mídia e tecnologia, vai ampliar a oferta de serviços de inteligência artificial no Brasil. Um objetivo é oferecer ferramentas que integrem as áreas de contabilidade e serviços financeiros. A empresa, que já desenvolveu uma IA que foi alimentada com a legislação dos Estados Unidos para otimizar processos no país, está começando a trabalhar nos programas pilotos dessa tecnologia em língua portuguesa e espanhola, segundo Ralff Tozatti, vice-presidente de marketing da companhia para a América Latina.