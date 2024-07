ThePayGroup fatura US$ 500 milhões e mira operações na América Latina

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A ThePayGroup, empresa de Dubai que oferece sistemas de pagamentos, agora quer ocupar 60% de Market Share na América Latina em um prazo de 2 anos. Em menos de três anos de operação, a companhia movimentou o equivalente a 6 bilhões de dólares em sua plataforma. Entre 2022 e 2023, os investimentos na estruturação da companhia giraram em torno de 500 milhões de dólares. Durante o último ano, o faturamento da empresa foi de 500 milhões de dólares, valor que equivale a aproximadamente R$2.7 bilhões.

A nova investida do grupo é a Paggo PY, gateway de pagamento e tokenização, pensado com o objetivo de atingir compradores brasileiros. O lançamento será esse mês, assim como a abertura do escritório em Assunção.

Além disso, novos serviços para chegar ao Uruguai e a Argentina já estão no radar, com pedidos de licenças em andamento para operações financeiras. Hoje, a holding reúne dez fintechs em seu ecossistema ao redor do mundo.