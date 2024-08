Terreno no Rodoanel vai a leilão por R$ 71 milhões

Um terreno de 23,6 hectares, localizado embaixo do Rodoanel Mário Covas, no Jardim Itamarati, em Poá (SP), vai a leilão judicial no próximo dia 6 de setembro. O imóvel, pertencente à massa falida da Comabem Alimentação, empresa tradicional do setor de tickets alimentícios, será ofertado com lance inicial de 70,8 milhões de reais.

A primeira fase do certame, determinado pela Justiça de São Paulo, será realizado pela plataforma Positivo Leilões e terá duração de três dias. Até o momento, três empresas se habilitaram para a disputa.

O valor arrecadado visa angariar recursos para o pagamento de credores. Ao todo, a dívida atual da empresa gira em torno de 23 milhões de reais.