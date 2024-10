Tentativas de golpes aumentam 40% no e-commerce no primeiro semestre

O Censo da Fraude, realizado pela Equifax BoaVista, mostra aumento de 40% nas tentativas de fraude no e-commerce no horário comercial, das 12h às 17h59, no primeiro semestre de 2024. Os dados indicam ainda a manutenção do percentual das tentativas de fraude em 32%, entre 18h e meia noite, com dados semelhantes entre janeiro e junho de 2024 e 2023. Em contrapartida, os golpes na madrugada, entre meia-noite e 6h da manhã, registraram queda, passando de 8% em 2023 para 6% no mesmo período em 2024.

Os dispositivos móveis lideram as tentativas de fraudes no comércio eletrônico com 75% em 2024, contra 74% no mesmo período em 2023. Enquanto os golpes utilizando computadores registraram queda, passando de 26% no ano passado para 25% em 2024.