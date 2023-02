Tensão entre Lula e Banco Central cresce e altera perspectivas

Cresce a escalada de tensões entre Lula e o Banco Central. O presidente voltou a subir o tom nesta segunda contra a autarquia criticando as metas de inflação e a manutenção da taxa de juros em 13,75%. Lula chamou de vergonhasa a manutenção da Selic no atual patamar durante a cerimônia de posse de Aloizio Mercadante como presidente do BNDES. É importante ressaltar que o aperto monetário via elevação de juros e as metas de inflação estabelecidas pelo banco central são importantes ferramentas para desaquecer a economia e controlar a inflação, mas o efeito dessa política vai contra a proposta expansionista do governo Lula e suas falas aumentam a percepção de risco do mercado com a conjuntura econômica. Nesta segunda-feira o Boletim Focus elevou a expectativa para a inflação de 5,74% para 5,78%. Essa já é a oitava semana consecutiva que o índice é revisto pra cima.

As expectativas inflacionárias também voltam a preocupar no cenário externo. O mercado de trabalho nos Estados Unidos continua aquecido com forte criação de empregos e os dados revertem a perpectiva de alívio na inflação e de relaxamento nos juros por lá.

O sentimento de cautela e maior aversão ao risco derruba as negociações nas principais bolsas do mundo. O Ibovespa acompanha o movimento e negocia em queda nesta tarde, próximo dos 108 mil pontos, e o dólar dá continuidade a alta iniciada na sexta com a moeda negociando hoje perto de 5 reais e 20 centavos.

