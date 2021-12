TCE dá 15 dias para SP explicar prorrogação da concessão da Comgás 

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O conselheiro Sidney Beraldo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) deu 15 dias para que o governo do Estado apresente os motivos para a prorrogação antecipada da concessão Comgás. Deputados questionam a antecipação da concessão que só venceria em 2029, em detrimento de um novo processo de licitação, e a indústria consumidora de gás também reclama dos termos da antecipação, que poderia prejudicar os consumidores, sem ter sido feita a discussão adequada.