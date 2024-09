Taylor Swift, Madonna e mais: Consumo sobe 15% durante megashows, diz Visa

O número de transações efetuadas por consumidores brasileiros e estrangeiros aumentou, em média, 15% durante quatro megashows e turnês que marcaram as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O dado é do braço de consultoria da Visa, líder em pagamentos, e considera as transações realizadas através da empresa. A consultoria analisou as compras feitas durante o Lollapalooza 2023, a primeira edição do The Town, a turnê The Eras Tour, da cantora Taylor Swift, e a The Celebration Tour, da Madonna. Entre esses eventos, o que mais impulsionou transações realizadas por estrangeiros que estavam de visita no Brasil foi o show da artista Madonna, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Durante o fim de semana do show, no início de maio, as compras de estrangeiros dobraram em relação à média dos fins de semana de 2023. Já o show que mais movimentou as transações feitas por brasileiros foi o que Taylor Swift performou em São Paulo, no fim de novembro de 2023, quando a Visa registrou uma alta de 25% nas compras ante um fim de semana comum.