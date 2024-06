Tarefa de alinhar poderes e desatar desoneração cabe a Lula, diz analista

O vexame pelo qual o governo federal passou com a medida provisória (MP) que restringia créditos de PIS/Cofins, na última semana, dá o tom do descompasso entre Executivo, Legislativo e setor privado. A busca por uma compensação fiscal alternativa para a desoneração da folha de pagamentos, propósito da MP, contudo, segue à todo vapor. Para não repetir o grave erro de articulação, é vital que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre em cena, segundo Marcelo Alcântara, gerente de análise política e econômica da consultoria Prospectiva. “Uma vez que (a medida compensatória alternativa) passe no Senado, ainda precisaria passar pela Câmara. Então, é importante, desde o começo, colocar os deputados nessa tratativa. Cabe ao papel da liderança máxima do país, que é o presidente Lula”, diz à coluna.

Nesse sentido, o diálogo entre Lula e os presidentes Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), do Senado e da Câmara dos Deputados, respectivamente, deve ser instigado pelo petista a fim de viabilizar o acordo pela desoneração da folha, firmado em maio. O analista também aponta que, como atestado no caso da MP do PIS/Cofins, às vontades de grandes empresários não podem ser negligenciadas. “O governo subestimou o poder de mobilização geral do setor produtivo, que se uniu de uma forma ainda não vista nessa intensidade durante o mandato de Lula”.