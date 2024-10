Tarcísio cita Paraná como exemplo em energia ao pedir intervenção na Enel

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, considera que o Paraná apresenta um bom exemplo de distribuição de energia, em oposição à crise vivida pelos paulistas. O governador sonha com uma concessão em moldes semelhantes ao da Copel, empresa que atende Curitiba (PR). “Tivemos um problema na Copel no ano passado, quando 2 milhões de unidades de consumo ficaram sem energia, mas 85% do religamento aconteceu após quatro horas”, disse o governador em entrevista a VEJA. “O religamento aconteceu por conta do investimento (da empresa na rede)”. As declarações foram dadas durante o Fórum de Transição Energética, promovido pela revista. Tarcísio considera que a falta de investimentos na distribuição da Enel, concessionária que atende São Paulo, resulta nos longos apagões. O governador considera que o contrato da Enel tem fragilidades, sendo muito fácil para a empresa atingir os indicadores estabelecidos sem precisar fazer investimentos na rede elétrica. “O que é fundamental neste momento? Intervenção (na empresa por parte dos reguladores), porque é isso que vai nos proporcionar a realização do investimento e a resolução do problema”, diz. “Do contrário, a cada nova chuva com vento, nós vamos ter consumidores sem energia e muito tempo”.