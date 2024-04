Sudeste impulsiona venda de tintas com aumento de 3% no trimestre

O mercado de tintas imobiliárias no Brasil iniciou o ano de 2024 com um ritmo favorável, com as vendas do primeiro trimestre superando ligeiramente o desempenho do mesmo período do ano anterior. De acordo com dados da Abrafati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), o volume de vendas cresceu 0,71%. A região Sudeste, que representa aproximadamente metade das vendas totais, registrou alta de 3,2%. A Região Sul também se destacou, com aumento de 1,1% nas vendas. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram queda na comparação com o mesmo período de 2023.