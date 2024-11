Ilha do Retiro: os detalhes do projeto de modernização do estádio do Sport

No próximo dia 13 de novembro, uma audiência pública em Recife vai definir os trâmites burocráticos para dar viabilidade ao projeto arquitetônico da ‘nova’ Ilha do Retiro, estádio do Sport. O projeto de Viabilidade de Empreendimento de Impacto, acompanhado do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), foi protocolado na Prefeitura do Recife no dia 8 de outubro. Ele prevê a ampliação do estádio e as diversas instalações e mudanças que acontecerão junto a ela. A capacidade, que hoje é de 26 mil lugares, será aumentada para pouco mais de 35 mil, com a inclusão de cadeiras e mais de 200 camarotes.

Um dos pilares do novo empreendimento está na construção de um edifício empresarial de 35 andares, onde a instalação de salas comerciais neste local ajudariam a bancar boa parte das obras. O projeto é da JCL Arquitetos. Serão salas comerciais com espaços de 31m² a 560m². Além disso, será criado um espaço multiuso, com diferentes opções de gastronomia, comércio e cultura, num dos novos estacionamentos que será construído, que ampliará as opções com receitas. “Estamos estrategicamente muito bem localizados, e com a futura conclusão das obras Recife passa a ganhar mais um polo de turismo e entretenimento, com opções de empreendimento, lazer, gastronomia e cultura”, afirma o presidente Yuri Romão.

A nova obra prevê melhorias de mobilidade, como a doação de uma área de 3.620,56 m² para a Prefeitura de Recife, que vai melhorar o fluxo no entorno do estádio, e de preservação ambiental, mantendo 70% da vegetação atual.

Na nova Ilha do Retiro, também está prevista a construção de um ginásio multiuso para 4 mil pessoas. Está prevista a demolição das atuais quadras, piscinas e áreas sociais. O estacionamento atual também será realocado, mas vai dar espaço para dois novos locais, ambos cobertos, que juntos terão quase 3 mil lugares.