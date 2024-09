Sofá na Caixa vai expandir para Portugal e EUA antes da Black Friday

A startup Sofá na Caixa está prestes a iniciar sua expansão internacional. A empresa vai desembarcar em Portugal na próxima terça-feira, primeiro de outubro, e nos Estados Unidos, em meados de novembro. Pouco menos de 3 milhões de reais estão sendo investidos na entrada nos mercados europeu e americano antes da Black Friday. A empresa já conta com pessoal contratado em ambas as localidades. Desde que iniciou sua operação, há cerca de oito meses, a startup faturou 36 milhões de reais. “Com Black Friday e compras de fim de ano, devemos fechar 2024 com um faturamento entre 90 e 100 milhões de reais”, diz o fundador e CEO da Sofá na Caixa, Rubens Stuque. Também em antecipação à Black Friday, a empresa vai inaugurar um centro de distribuição no Recife (PE), o primeiro da região Nordeste, onde tem menos penetração.