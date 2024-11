Skyone chega a 35 países e deve faturar R$ 400 milhões neste ano

A Skyone, plataforma brasileira de processamento em nuvem, adicionou nove países à sua lista de presença internacional neste mês de novembro, chegando a um total de 35. As novas localidades onde a empresa tem clientes são: Emirados Árabes, Tailândia, Suécia, África do Sul, Cingapura, Japão, Itália, China e Áustria. A internacionalização é uma peça importante do plano da Skyone para impulsionar seu faturamento. No início do ano, cerca de 8% do montante era proveniente de clientes estrangeiros, percentual que saltou para 20% em 2024. Com isso, a empresa espera faturar 400 milhões de reais neste ano, uma alta de aproximadamente 50% ante 2023.

Outra grande aposta é a diversificação dos serviços prestados, investindo em Inteligência Artificial (IA). “Estamos muito bem posicionados porque a inteligência artificial aplicada para as empresas depende dos dados delas, e os dados delas estão organizados na nossa nuvem”, diz Ricardo Brandão, CEO da Skyone. Dezenas de milhões de reais foram investidos para oferecer soluções de IA, segundo Brandão. Em termos de aquisições, a empresa espera fazer mais uma até o final de 2024. Para 2025, tem o olho em 20 potenciais compras de empresas.