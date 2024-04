Skyone anuncia primeira de quatro possíveis aquisições para 2024

A empresa brasileira de computação em nuvem Skyone, que tem o Bradesco entre os sócios, acaba de comprar a FWC, companhia especializada em tecnologia da informação. Os valores da operação giram em torno de 15 milhões de reais. A expectativa da Skyone é anunciar mais três aquisições até o fim do ano.

A Skyone está capitalizada após aporte de 60 milhões de reais da gestora Bewater, mas o plano de expansão também passa por parcerias estratégicas. A empresa está em vias de anunciar uma sociedade com uma companhia do setor hoteleiro. Sabe-se que mantém conversas com o grupo francês Accor, um dos maiores do ramo.

Siga o Radar Econômico no Twitter