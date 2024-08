Sicupira ganhou R$ 8 bilhões em meio a derretimento de 97% da Americanas

Apesar da crise sem precedentes nas lojas Americanas, o empresário Carlos Alberto da Veiga Sicupira segue com um patrimônio maior a cada ano. Ex-presidente do conselho de administração e um dos principais acionistas da varejista, Sicupira hoje tem uma fortuna estimada em 49,3 bilhões de reais, um aumento de 19% em relação aos 41,3 bilhões de reais contabilizados há um ano, segundo a última Lista Forbes de Bilionários Brasileiros, divulgada nesta terça-feira, 27. O investidor segue na quinta colocação entre os mais ricos do país. Em paralelo, as ações da Americanas tiveram quase 97% do seu valor esfacelado ao longo dos últimos 12 meses.

Sicupira também havia observado um incremento em seu patrimônio na lista de bilionários divulgada em setembro de 2023, meses após o estouro da crise. Se tratando do momento mais delicado da crise, o aumento no patrimônio naquela ocasião foi menor, de 3% — equivalente a 1,45 bilhão de reais. Sicupira e seus sócios Jorge Paulo Lemann e Marcel Herrmann Telles na 3G Capital se comprometeram a fazer um aporte de 12 bilhões de reais na Americanas em virtude da crise. Maior parte do valor será bancada por Sicupira.