Com investimento inicial de 100 milhões de reais e 120 operações, a Marina de Itajaí, em Santa Catarina, vai lançar um shopping com 30 mil metros quadrados voltado para as águas e às embarcações da Baía Afonso Wippel. Será o primeiro empreendimento do gênero do país. Será realizado em parceria com a ABecker Loteamentos. A entrega está prevista para 2027.